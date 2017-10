Anime: Más información del proyecto de Fist of the Blue Sky

Fist of the Blue Sky es un manga precuela de Fist of the North star y ahora tendrá un anime.

El nuevo proyecto de anime de los autores Buronson, Nobuhiko Horie y Tetsuo Hara será una adaptación de la precuela de Fist of the North Star y tendrá el nombre de Souten no Ken Regenesis, que se podría traducir como Fist of the Blue Sky Regenesis.

Este anime será una adaptación del manga precuela que comenzó por allá por el 2001 y fueron alrededor de 22 volúmenes de historia. Además, también pudimos ver un visual del anime y la verdad es que se ve bastante colorido casi a niveles de Jojo’s Bizarre Adventure. También, cabe aclarar que esta no sería la primera adaptación de esta obra ya que en el 2006 existió un anime de 26 capítulos que adaptó la historia de Fist of the Blue Sky.

