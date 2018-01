Anime ‘Nanatsu no Bitoku’ estrena video promocional

El canal oficial en You Tube de Hobby Japan comenzó a transmitir un nuevo video promocional de la serie Nanatsu no Bitoku (The Seven Heavenly Virtues) este lunes.

En el video se puede escuchar la canción Psychomania interpretada por Yousei Teikoku y que servirá como opening de la serie.

El video a continuación puede ser NSFW

La serie se estrenará el próximo sábado en el canal AT-X a las 00:45 (hora de Japón) y estará disponible en el canal de You Tube de Hobby Japá¿an a partir del próximo 29 de Enero.

La serie esta relacionada con sin Nanatsu no Taizai, proyecto multimedía de Hobby Japan.

Via: ANN