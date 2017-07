Anime: ‘Nanatsu no Taizai’ tendrá película animada en el verano de 2018

Dentro del evento “Nanatsu no Taizai FEST“, donde se dió a conocer que la serie animada Nanatsu no Taizai tendrá una segunda temporada, se anunció que también habrá una película animada, que se planea estrenar en verano de 2018, más detalles se darán más adelante.

La cuenta oficial de la serie en Twitter reveló un video promocional.

La segunda temporada de la serie animada llevará por título: Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu (The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments) y se estrenará en Enero de 2018.

Via: ANN