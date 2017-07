Anime: Nanatsu no Taizai tendrá nueva temporada en 2018

El equipo que trabajó en la serie Nanatsu no Taizai, reveló durante el “Nanatsu no Taizai FEST“, evento que se realizó en Tokyo el día de ayer, que la serie animada tendrá una nueva temporada y llevará por nombre: Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu (The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments), además de que la serie se estrenará en Enero de 2018.

La cuenta oficial de Twitter de la serie, reveló un primer video promocional:

Regresan los personajes que todos recordamos:

Yuuki Kaji como Meliodas

Sora Amamiya como Elizabeth

Misaki Kuno como Hawk

Aoi Yūki como Diane

Tatsuhisa Suzuki como Ban

Jun Fukuyama como King

Yuuhei Takagi como Gowther

Maaya Sakamoto como Merlin

Mamoru Miyano como Gilthunder

Ryohei Kimura como Hauser

Takahiro Sakurai como Griamor

Y nuevos personajes harán su aparición en la serie animada.

Tomokazu Sugita como Escanor

Rina Satou como Matrona

Yuuki Kaji como Zeldris

Hiroki Touchi como Estarossa

Hiroshi Iwasaki como Galand

M.A.O como Melascula

Daisuke Ono como Drole

Yūsuke Kobayashi como Gloxinia

Kenjiro Tsuda como Monspeet

Ayahi Takagaki como Derieri

Koji Yusa como Grayroad

Katsuyuki Konishi como Fraudrin

Además se reveló la primer imagen promocional.

La primer temporada de la serie está disponible en el servicio de NETFLIX.

Via: ANN