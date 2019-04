Anime | Nanatsu no Taizai tendrá una nueva temporada

El pasado lunes nos enteramos que habrá una nueva temporada de la adaptación animada del manga Nanatsu no Taizai (The Seven Deadly Sins), obra de Nakaba Suzuki, esta nueva temporada será producida por Studio Deen.

Nanatsu no Taizai: Kamigami no Gekirin (The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods) es el título de esta nueva temporada y al parecer se estrenará en la temporada de Otoño.

Una historia de caballeros y traidores

Elizabeth Liones, la tercera princesa del reino de Liones, tras el golpe de estado hecho por los Caballeros Sagrados huye y busca a los desaparecidos caballeros que se hacen llamar Los siete pecados capitales, cuya orden está conformada por los peores criminales del reino. Un día cae desmayada en una taberna. Al ver a Elizabeth los clientes creen que es uno de los Sietes Pecados, y todos menos el joven dueño de la taberna y su compañero Hawk —un puerco que puede hablar— huyen asustados.

El joven dueño de la taberna revela que es Meliodas, el Pecado de la Ira del Dragón y el Capitán de los Siete Pecados Capitales. Elizabeth impresionada al encontrar al primer Pecado, decide buscar a los otros restantes junto a Meliodas y Hawk, que se transportan sobre el lomo de la madre de Hawk, para así encontrar a los restantes pecados.

Para esta nueva temporada regresan todos los seiyus que han participado en las series anteriores:

Yuuki Kaji – Meliodas

Sora Amamiya – Elizabeth

Misaki Kuno – Hawk

Aoi Yūki – Diane

Tatsuhisa Suzuki – Ban

Jun Fukuyama – King

Yuuhei Takagi – Gowther

Maaya Sakamoto – Merlin

Tomokazu Sugita – Escanor

El manga cuenta con 2 adaptaciones animadas y una película, todas disponibles en el servicio de NETFLIX.

