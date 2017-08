Anime: ‘Neto-Jū no Susume’ tendrá adaptación animada

El sitio web de manga Comico anuncipo el pasado miércoles que el manga Netojū no Susume (Recommendation of the Wonderful Virtual Life) de Rin Kokuyo, contará con una adaptación animada en el mes de Octubre, ya está disponible un sitio web para la serie con todos los datos.

En el video se puede escuchar el tema “Saturday Night Question” insterpretado por Megumi Nakajima que servirá como opening para la serie, ademas de la canción “Hikari, Hikari” interpretada por Yuka Aisaka y que servirá como ending.

Sinopsis:

La serie nos contará la historia de Moriko Morioka, una chica soltera de 30 años que renunció a su trabajo de oficina para abandonar la “vida en 3D” de una “horrible sociedad” para jugar videojuegos online; ella comienza su aventura “renaciendo” como un apuesto espadachín.

La serie se estrenará el próximo 10 de Octubre a la 1:40 a.m. (hora de Japón) en la cadena Tokyo MX, para transmitirse más tarde en Yomimuri TV. La serie contará con 10 episodios, además de un episodio 11 que se incluirá en el set de BluRay que se lanzará el día 8 de Diciembre.

Via: ANN