Musica | Nuevo album recopilatorio de Koji Wada

El Digimon Adventure Festival 2016 ofreció un tributo tardío al cantante y compositor Koji Wada el pasado 31 de Julio con un album edición limitada que lleva por título Digimon Song – Best of Koji Wada. Se anunció el pasado sábado que una nueva compilación llegará al mercado y tendrá una distribución mayor.

Koji Wada Digimon Memorial Best, tendrá 19 canciones que Wada interpretó para varios de las adaptaciones animadas de Digimon. Algunas de las canciones incluidas son: “Butter-fly”, tema principal de la serie Digimon Adventure, “Target ~Akai Shougeki~” tema de Digimon Adventure 02, “The Biggest Dreamer” tema de Digimon Tamers. El disco también incluye los sencillos “an Endless tale y “Mirai e no Tobira~Ano Natsu no Hi kara~”.

Kenji Watanabe diseñador de personajes creo una ilustración para la versión “-sketch1-” del album, y Atsuya Uki diseñador de personajes de Digimon Adventure tri creo la ilustración para la versión “-sketch2-“. Ambas versiones tienen las mismas canciones, la única variación es la portada. el precio del album será de 3129 yenes (cerca de 27 U$D) y estarán a la venta a partir del día 25 de Enero.

“Butter-fly” fue la canción debut de Koji Wada, y una nueva versión de esta canción fue utilizada como tema principal de la primera de las películas de Digimon Adventure tri.

