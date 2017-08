Anime: Nuevo anuncio de los especiales de One Piece y Dragon Ball Super

Ya desde hace tiempo sabíamos que Toei animation estaba preparando algo para el vigésimo aniversario de One Piece además de que haría algo con Dragon Ball Super. Ahora, ya podemos ver un pequeño poster y un mini teaser de lo que veremos en dichos especiales de los “Dos de los Héroes Más grandes de la Shonen Jump”.

La imagen trae el siguiente texto para acompañar: “La emoción y las aventuras no terminan.” Además de que obviamente podemos apreciar a Luffy y a Goku viendo hacia el horizonte en una escena pintada en algo así como colores pasteles y acuarelas.

Sin embargo, es en el video donde podemos ver cosas bastante interesantes, por lo menos para los fans de Dragon Ball Super. Este video está dividido en dos partes, la primera parte nos muestra a Luffy y a Sanji peleando entre si… que para los que ya leyeron el manga saben que es mas o menos como comienza el arco de Big Mom con Sanji alejándose de la tripulación de los Straw Hats y Luffy rehusandose a comer cualquier tipo de comida que no sea cocinada por Sanji. Eso es lo que podemos ver de One Piece. Pasando a Dragon Ball Super… aquí es donde comienza lo bueno, en el teaser podemos ver a Goku peleando contra Jiren, una pelea que llevan anunciado desde el nuevo opening de DBS. Pero, súbitamente la escena cambia a mostrarnos la nueva transformación de Goku ya animada y podemos ver que el aura que rodea al saiyajin es bastante diferente a las que hemos visto previamente. Desafortunadamente, tendremos que esperar hasta el 8 de Octubre para ver el episodio especial de Dragon Ball Super y bueno, afortunadamente la espera no será tanta para el episodio de One Piece ya que este verá la luz el 1 de Octubre.

Ahora sólo falta esperar que los servicios de streaming los tengan ya sea en su versión simulcast o posterior a que salgan en la televisión nipona.

