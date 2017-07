Anime: Nuevo póster de la 4ta entrega del Rebuild of Evangelion

Larga ha sido la espera de la ansiada cuarta parte de este gran spin-off de Neon Genesis Evangelion.

Hideaki Anno ya nos tenía dudando como el mangaka Yoshisuki Sadamoto acerca de querer terminar la obra que tiene desde el lejano 1994 rondando entre el fandom del animanga.

Actualmente se ha publicado un nuevo teaser poster que dice que la película ¡sigue en producción!

La nueva fecha para su estreno se vislumbra para el 2018, sin embargo esto puede cambiar en los últimos momentos como ha ocurrido desde el 2015, que fue la primera fecha tentativa para su estreno.

El tío Hideaki Anno continuamente comenta que el trabajo de Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo, lo dejó más que frito para continuar inmediatamente la planeación del desenlace del Rebuild of Evangelion, sin embargo sabemos que tiene algunas cosas ya animadas por el tráiler que venía incluído al final de los créditos de la última entrega.

¿Qué será lo que tiene a Hideaki Anno tan dubitativo en cuanto a Evangelion?

Recordemos que esta obra siempre ha sido un canal de introspección clavada para su director después de una gran crisis personal que derivó en forma de una serie animada de la que se seguirá hablando por muchos años más.

Y al parecer volver a montar la bestia no ha sido cosa fácil, de ahí que incluso considerará necesario hacer algo completamente diferente como lo fue el dirigir Shin Godzilla en 2016.

¿Qué es lo que se puede esperar de la cuarta entrega?

Como fanático de hueso colorado les adelanto sin temor a equivocarme que será un final para una historia cíclica, Evangelion no te habla del fin como la extinción de todo lo que conocemos, sino del apocalípsis como un nuevo comienzo para que la humanidad lo vuelva a intentar, de ahí posiblemente venga el concepto del título tan enarbolado: “3.0+1.0”

Esperemos que ahora si cumplan su amenaza en el Studio Khara.

Fuente: POLYGON