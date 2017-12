Anime: Nuevo promocional de ‘Hakyu Hoshin Engi’

Un nuevo promocional de la nueva adaptación animada de ‘Hoshin Engi‘ ha sido colocado en su página oficial. Además, en el mismo se puede escuchar los temas principales, el opening ‘Keep the Heat and Fire Yourself Up’, de Fear and Loathing in Las Vegas y ‘Madoi Mirai’, interpretado por Nagi Yanagi. La serie se estrenará el 12 de enero.

Una hechicera malvada tiene controlado al emperador de una poderosa dinastía con su belleza, lo que causa terribles conflictos y caos por todos lados, dejando al país en las ruinas y a los espíritus malos acechando cada rincón. La Unión de Maestros Inmortales decide mandar a un joven mago a terminar con el mal del imperio.

Equipo:

Dirección: Masahiro Aizawa.

Masahiro Aizawa. Estudio: C-Station.

C-Station. Guión: Yoshiki Okusa y Rintarou Ikeda.

Yoshiki Okusa y Rintarou Ikeda. Supervisión de guiones: Natsuki Takahashi.

Natsuki Takahashi. Diseño de personajes: Yoshimitsu Yamashita.

Yoshimitsu Yamashita. Composición musical: Maiko Iuchi.

El manga, basado en la novela china ‘Fengshen Yanyui’, se publicó entre 1996 y 2000 en la revista Weekly Shonen Jump con 23 tomos. El primer anime se emitió de julio a diciembre, de 1999, juntando 26 capítulos en total, producidos por Studio Deen, la cual llegó a México y se transmitió través de Locomotion con el doblaje que se realizó en el estudio Román Sound, bajo la dirección de Rocío Garcel.

Fuente: ANN