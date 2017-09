Anime: Nuevo promocional de Infini-T Force

Infini-T Force es un proyecto bastante interesante de parte de Tatsunoko Productions ya que juntará a varios de sus héroes más emblemáticos para ponerlos en un mismo escenario y luchar contra un mal común. Entre las franquicias involucradas están Space Knight, Casshern, Gatchaman y Hurricane Polymar y si bien algunas son bastante desconocidas para nosotros los latinos, definitivamente todos podemos reconocer a “As Corazón Noble, líder del grupo; fuerte e intrépido como un halcón. Protege a los cuatro agentes más jóvenes que están a sus órdenes.” el protagonista de la Fuerza G… que en realidad se llama Ken Washio.

Este no es el primer proyecto que involucra a dichos personajes ya que previamente existió un manga de Ukyō Kodachi llamado Infini-T Force: Writing Line of the Future, sin embargo, el anime tendrá otra historia.

Cabe destacar que la razón de ser del promocional es para anunciar que el tema principal de la serie será “To be continued…” de flumpool además de que ya porfín podemos escuchar a los seiyus de los personajes en acción. Sabemos que el anime se estrenará el 4 de octubre y que si estará disponible via streaming en Japón por medio de Hulu, desafortunadamente no sabemos si eso se extienda para el occidente.

Fuente: ANN