Anime: Nuevo video de Eureka Seven Hi-Evolution

El sitio oficial de la trilogía Kōkyōshihen Eureka Seven Hi-Evolution publicó una “guía especial” con duración de 3 minutos que nos muestra nuevas escenas de la primera entrega, así como también algunas de las canciones y otros aspectos de este filme.

Algunas de las canciones que podemos apreciar en este video son “Acperience 7” por Hardfloor, “Get it by your hands HI-EVO MIX” de Hiroshi Watanabe y “Glory Days” de Hiroya Ozaki, la cual es el tema principal de esta primera entrega. También podemos apreciar un poco de la banda sonora que creo el compositor Naoki Satō.

Algo interesante que nos mencionan en el video es que el director Tomoki Kyoda trató de incorporar las nuevas escenas con las escenas ya establecidas del anime original para que estas se mezclaran bien y que así el espectador no notara la diferencia.

La primera entrega de esta trilogía hizo su debut durante la Otakon de este año que se llevó a cabo el pasado 12 de agosto y se estrenará en cines japoneses el 16 de septiembre de este año. También se planea que se estrene en USA, Inglaterra, Francia Australia, Singapur, Malasia, Indonesia y Tailandia este otoño. El estudio BONES también planea que esta película se estrene en otros países de manera simultanea, aunque todavía no tenemos confirmación si dentro de esos países estará México. La segunda película se estrenará en el 2018 y la última entrega se planea se estrene en el 2019.

Casi todo el staff y elenco regresan para este nuevo proyecto, salvo por Keiji Fujiwara, quién debido a problemas de salud no podrá interpretar a Holland en esta ocasión y en su lugar lo hará Toshiyuki Morikawa.

Básicamente este nuevo proyecto es algo así como un semi-remake, ya que si tendrá mucho del material original pero contará con escenas y mechas nuevos, además de mayor participación de algunos de los personajes (como el papá de Renton) y un nuevo final.

La serie original de Eureka Seven se estrenó en el 2005 y fue producida por Studio BONES. En el 2009 salió una película titulada Eureka Seven – good night, sleep tight, young lovers, la cual cuenta una historia diferente pero con los mismos personajes. Eureka Seven tuvo una secuela en el 2012 titulada Eureka Seven: AO, además de contar con varias adaptaciones a manga y una novela ligera.

