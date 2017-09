Anime: Nuevo video de ‘Free! Take Your Marks

La secuela del anime Free! será una película original llamada ‘Free! – Take Your Marks‘; se estrenará el 28 de octubre en los cines de Japón. La web oficial ha subido un tráiler en el que escuchamos el tema ‘Free – Style Spirit’ interpretada por Style Five, el grupo compuesto por los seiyuus de los protagonistas.

La película estará divida en cuatro partes:

Unmei no Choice!: Haruka va a Tokyo a buscar lugar donde vivir cuando entre a la universidad. Sasabe le recomiendo a un agente inmobiliario, pero se tratará de un personaje peculiar.

Unmei no Choice!: Haruka va a Tokyo a buscar lugar donde vivir cuando entre a la universidad. Sasabe le recomiendo a un agente inmobiliario, pero se tratará de un personaje peculiar.

Hito no Cleaning Down!: Aiichir y Momotaro piensan en el regalo de Rin y Sousuke por su graduación hasta que uno de ellos gana el premio de la lotería.

Kessoku no Butterfly!: El Club de Natación Iwatobi quedará con tres miembros así que, para reclutar nuevos miembros, crean un video promocional, pero…

Tabidachi no Eternal Blue!: El Club de Natación Iwatobi quieren sorprender a Rin con una fiesta sorpresa antes de irse a Australia, pero él descubre a Gou y Momotaro haciendo compras para la fiesta.

Equipo:

Dirección: Eisaku Kawanagi.

Eisaku Kawanagi. Estudio: Kyoto Animation.

Kyoto Animation. Guión: Masahiro Yokotani.

Masahiro Yokotani. Diseño de personajes: Futoshi Nishiya.

La primera temporada se estrenó en julio del 2013 y la segunda en julio del 2014; se pueden ver completas en Crunchyroll. La precuela se proyectó en diciembre del 2015.

