Anime: Nuevo video promocional de la película Eiga Chūnibyō demo Koi ga Shitai! Take On Me

Kyoto Animation, dio a conocer este viernes, un nuevo video promocional de la película Eiga Chūnibyō demo Koi ga Shitai! Take On Me (Love, Chunibyo & Other Delusions! the Movie: Take On Me).

Película que será secuela de la serie animada del mismo nombre y que tiene 2 temporadas y están disponibles en el servicio de Crunchyroll.

La película se estrenará en cines de Japón el próximo 6 de Enero de 2018.

Via: ANN