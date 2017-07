Anime: Nuevo video promocional para ‘No Game No Life Zero’

La página oficial de la película No Game No Life Zero comenzó a transmitir este viernes un nuevo video promocional y 3 nuevos comerciales; tanto el video como los comerciales 2 y 3 muestran lo que será el tema de la película “There is a reason” interpretada por Konomi Suzuki.

Video promocional:

Comercial 1:

Comercial 2:

Comercial 3:

La película se estrenará en Japón el próximo 15 de Julio.

Sinopsis:

Seis mil años ates de la historia de Sora y Shiro, la guerra consumió todo, desgarrando los cielos, destruyendo estrellas e incluso amenazando con acabar con la raza humana. En medio del caos y la destrucción, un joven llamado Riku conduce a la humanidad hacia el futuro en el que él cree. Un día, en las ruinas de una ciudad de los Elfos, conoce a Shuvi, una exiliada ex-machina que le pide a Riku le enseñe lo que significa tener un corazón humano.

Aún cuando en la película participan seiyus de la serie animada, muchos prestarán su voz a personajes que vivieron en esos tiempos de guerra, antes de que Sora y Shiro llegarán a este mundo alterno. Sin embargo la ultima imagen promocional muestra a varios de los personajes de la serie.

Via: ANN