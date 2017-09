Anime: Nuevo video promocional para Yuki Yuna wa Yuusha de Aru

La página oficial de la serie Yuki Yuna wa Yuusha de Aru, comenzó a transmitir un nuevo video promocional para la segunda temporada de la serie animada, este viernes. En el video se menciona la historia que nos contarán, además de escuchar el tema que servirá como opening para la serie: “Egao no Kimi e” y que será interpretado por Suzuko Mimori.

Otro video, sirve como comercial para el lanzamiento en Bluray de la primer temporada de la serie.

La segunda temporada de la serie se estrenará el próximo mes de Octubre y estará dividido en 2 partes: Yūki Yūna wa Yūsha de Aru: Washio Sumi no Shō, que serán 6 capítulos en los que conoceremos los acontecimientos narrados en las películas Yūki Yūna wa Yūsha de Aru: Washio Sumi no Shō, que se proyectaron en Japón durante este 2017, Mientras que la segunda parte: Yūki Yūna wa Yūsha de Aru: Yūsha no Shō igualmente será de 6 capítulos y será una secuela directa de la primer temporada de la serie.

Yuki Yuna wa Yuusha de Aru, está disponible en los servicios de Crunchyroll y Netflix.

Via: ANN