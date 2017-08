Anime: Nuevos anuncios de ‘One Piece Episode of East Blue’

Se han mostrado nuevos anuncios para el especial, de dos horas, titulado ‘One Piece Episode of East Blue: Luffy to 4-nin no Nakama no Daiboken’. Contará desde el inicio de la historia, hasta su llegada al Grand Line con nueva animación.

Este capítulo celebra el 20° aniversario del manga y también contará con varias historias secundarias que no se han revelado. Lo que sí se sabe es que habrá una versión conmemorativa de su primer opening, ‘We Are!’.

Equipo:

Dirección: Takashi Ohtsuka.

Takashi Ohtsuka. Guión: Tomohiro Nakayama.

Tomohiro Nakayama. Diseño de personajes: Masayuki Sato.

Masayuki Sato. Dirección animación: Masayuki Sato.

Puedes disfrutar la serie en el servicio de Crunchyroll.

Fuente: ANN