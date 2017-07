Anime: Nuevos detalles sobre las películas recopilatorias de ‘Code Geass’

A través de la cuenta oficial de ‘Code Geass’, se mostraron los póster, las fechas de estreno y un tráiler de la trilogía de películas recopilatorias, tanto de ‘Code Geass’ como ‘Code Geass R2’. Estos proyectos juntarán los 50 capítulos que componen las dos temporadas del anime, incluyendo nuevas escenas, además de que el reparto original volverá a grabar sus respectivas líneas.

Fechas de estreno:

‘Code Geass: Hangyaku no Lelouch ~ Kodo’ (21 de octubre).

‘Code Geass: Hangyaku no Lelouch ~ Hando’ (Febrero 2018).

‘Code Geass: Hangyaku no Lelouch ~ Odo’ (Mayo 2018).

Takahiro Kimura se encargó de los pósters que podrán verse a partir de este viernes. Los que reserven entrada para la primer capítulo, recibirán un dossier ilustrado tamaño A4 junto a una entrada de la imagen promocional.

Además, la franquicia tendrá dos spinoff nuevos que se lanzarán, en otoño, a través de la página oficial de Yatate Bunko (nuevo sello de novelas de Sunrise).

‘Code Geas: Hangyaku no Lelouch Gaiden ~Shiro no Kishi’: se centrará en Suzaku y Karen, contado partes no mostradas en la obra original.

Escritor: Bisui Takahashi.

Diseño de personajes: Takahiro Kimura.

Diseños de Knightmare Frames: Astrays.

‘Code Geass Dansho: Mosaic no Kakera’: Los protagonistas serán seis personas que se verán afectas por todo lo acontecido en la historia.

