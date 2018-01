Anime Óscares 2018 ignoran a las cintas japonesas

Una vez más las cintas animadas japonesas son ignoradas en los prestigiosos Óscares, al parecer el mensaje de la Academia es claro, No le interesa mirar las historias de Japón si no vienen con el sello de Studio Ghibli o de Hayao Miyazaki, y en general no le interesa esta categoría ya que la ganadora siempre termina siendo la más taquillera y en más de un 95% son obras de la maquinaría de Disney/Pixar. Y es que no hay manera de justificar que cintas tan medianas y comunes como Ferdinand y Boss Baby estén nominadas a mejor película animada encima de:

Una Voz Silenciosa Disponible en Cinépolis Klic.

Disponible en Cinépolis Klic. Mary and The Witch’s Flower

In This Corner of the World

Napping Princess

Cuatro cintas que han sido aclamadas y reconocidas por la crítica tanto japonesa como internacional, y que tienen un valor superior en narrativa y animación a Ferdinand y Boss Baby, dos cintas que han tenido un bajo desempeño en audiencia, y la última en la crítica.

Pero bueno este no es el único desaire que ha causado Hollywood, ya que el año pasado en las nominaciones también decidió dejar fuera a Your Name, la cinta animada más taquillera de Japón.