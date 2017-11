Anime: Pokémon – I Choose You! llegará al canal DisneyXD

The Pokémon Company anunció que Pokémon The Movie: I Choose You (Gekijōban Pocket Monster: Kimi ni Kimeta!) se transmitirá en el canal Disney XD en Estados Unidos el próximo 25 de Noviembre a las 10 a.m. y a las 6 p.m.

Todo como parte del maratón de Pokémon que realizará el canal, en el que se incluirán viejos y nuevos episodios de la serie Pokémon Sol y Luna.

Fathom Events en colaboración con The Pokémon Company International llevaron la película a Estados Unidos, Reino Unido y a muchisimas ciudades fuera de Asia los días 5 y 6 de Noviembre, teniendo funciones adicionales en varias ciudades del mundo entre los días 11 y 14 de Noviembre.

La película se estreno a nivel mundial el pasado 6 de Julio dentro de Japan Expo 2017, realizada en Paris, teniendo su estreno oficial en Japón el 15 de Julio, recaudando 526 millones de yenes en sus primeros 2 días de exhibición.

Fuente: ANN