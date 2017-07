Anime ¡Por fin! Boku No Hero Academia llega a CrunchyRoll

¡Ahora si! ya no hay pretexto para no apoyar el streaming legal de nuestras series favoritas y apoyar a la industria de la manera en la que se lo merece y es que nuestros amigos de CrunchyRoll nos han anunciado hace poco que Boku No Hero Academia, una de las series Shonen que más han dado de que hablar en las últimas temporadas se une al catálogo de su plataforma online.

Lo mejor de todo es que podremos disfrutar de esta serie solamente en pocas horas y llegará con los 28 episodios que ya se han emitido, mientras que a partir de la próxima semana la serie se suma al Simulcast del que ya gozaban otros territorios.

Los capítulos simulcast los podremos disfrutar cada sábado, a partir del 15 de julio, un nuevo episodio a las 2:30 am hora del pacífico.

En total son 13 episodios de la primera temporada, el episodio especial 13.5 de la segunda temporada y los episodios 14 a 27 correspondientes a la segunda temporada.

Si te gustan las series de acción sin duda Boku No Hero Academia es una opción que no puedes dejar pasar.

En un mundo en el que la mayor parte de la población nace con un Don, una habilidad extraordinaria diferente en cada cual, no tardaron en aparecer tanto villanos como héroes dispuestos a detenerlos. Con el tiempo los héroes pasaron a ser funcionarios del gobierno, estando regulados y viviendo de su trabajo, además de convertirse en objeto de admiración de muchos. Ahora, ser héroe es el sueño de la gran mayoría de niños, que esperan desde muy pequeños a que su Don se manifieste para comenzar a entrar y soñar con convertirse en los héroes número uno.

Izuku Midoriya era uno de estos niños deseosos de conocer su Don, en especial para parecerse a su admirado All Might, el héroe de héroes, el número uno indiscutible que siempre ayuda a todos con una sonrisa… hasta que le dicen que su caso es uno de los escasos en los que no se desarrolla Don alguno. Pese a no tener Don, Izuku sigue soñando con ser un héroe y analiza minuciosamente a todos los héroes que conoce y aparecen en los medios con la intención de estar preparado cuando llegue el momento. Un encuentro con el famoso All Might cambiará su vida para siempre, en especial cuando le explique su caso al héroe, al símbolo de la paz, y le haga una simple pregunta: “¿Puedo ser un héroe sin un Don?”.