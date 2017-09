Anime: Primer video promocional de Code Geass

Code Geass es uno de los proyectos de la década pasada que realmente dejaron una huella fuerte en el anime. No solamente por sus diseños de personajes a cargo de CLAMP, ni por sus mechas muy del estilo Real Robot sino por toda la conspiración y desarrollo de personajes dentro de la historia, además del balance de personajes masculinos y femeninos. Es tanto el amor por esa franquicia que hace un tiempo anunciaron que harían una trilogía de filmes que compilarían la historia del anime de Code Geass e incluirían un poquito de más detalles… y después de mucho tiempo, ya podemos ver el primer video promocional:

También pudimos ver un poster de la película y definitivamente podemos notar que son los personajes más importantes de la primera temporada. Obviamente Lelouch (Zero) está en el centro y podemos ver los mechas Lancelot y Guren.

La trilogía de filmes ya tiene fecha de salida y, por lo menos en Japón, estos serán los meses en que verán la luz:

Code Geass: Lelouch of the Rebellion – The Awakening Path el 21 de Octubre de este año.

Code Geass: Lelouch of the Rebellion – The Rebellion Path en Febrero del 2018.