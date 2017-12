Anime: Promocional de ‘Net-juu no Susume’, exclusivo del Blu-ray

Flying Dog ha mostrado un video promocional del capítulo #11 de ‘Net-juu no Susume (Recovery of an MMO Junkie)’, el cual es exclusivo de su edición Blu-ray Disc Box y será lanzado este 8 de diciembre. Este Box incluirá el episodio especial, los 10 episodios de televisión junto a sus versiones director’s cut, un CD drama, comentarios de audio y un boleto para participar en una rifa de un evento.

El anime está basado en el manga de Rin Kokuyo y fue producido por el estudio Signal.MD bajo la dirección de Kazuyoshi Yaginuma. La serie está disponible en Crunchyroll.

Fuente: ANN