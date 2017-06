Anime Reseña: Berserk 2016-2017

Ha finalizado este Viernes pasado una saga animada más del famoso manga de fantasía-horror medieval Berserk, creado por el reconocido mangaka Ketarou Miura. Está nueva saga animada contó con 2 temporadas de 12 episodios, la primera en Verano de 2016, la segunda la que tuvimos esta Primavera de 2017.

Un resumen rápido de la serie, si no quieres spoilers omite los siguientes dos párrafos.

La primera temporada se enfocó en el arco “Conviction (Convicción)”, omitiendo la saga de Rosine y los niños perdidos, posiblemente debido a lo gráfico que pudiera ser el presentar en TV el tema de violencia y desnudos en niños/adolescentes. Esté arco nos muestra un Guts con la misión de buscar a Casca y rescatarla de un grupo religioso que tiene su base de operaciones en una torre llamada “La torre de la convicción”. El líder de este grupo es Mozgus, un humano corrompido por el poder de un apóstol, cuya obsesión por la fe y el castigo de lo que considera impuro pasan la raya del fanatismo. En el transcurso de este arco, Guts conocerá a personas que se volverán un elemento importante en la historia, como Farnese, Serpico e Isidro, así como la reencarnación de su una vez mejor amigo y ahora acérrimo rival Griffith.

En la segunda temporada vimos la primera parte del arco “Falcon of the Millennium Empire (Halcón del Imperio del milenio)”, donde Guts se reúne con Farnese, Isidro y Serpico después de los eventos de la torre de convicción. Durante su viaje conocen a la bruja Flora, que les dará refugio y protección contra los espíritus nocturnos a cambio de ayudar a proteger un pueblo de un grupo de trolls que los acecha, para ello contarán con la ayuda de la pequeña bruja Schierke. Durante su aventura Guts también se encontrará con un viejo conocido, Skull Knight así como con la miembro de la Mano de Dios, Slan. Por último Guts recibe de la bruja flora una poderosa armadura llamada “Armadura Berserk” que le dará una fuerza y velocidad sobrehumanas así como resistencia al dolor, pero el precio que tiene que pagar Guts es muy alto tanto para su cuerpo como para su mente que es cegada por sus sentimientos de odio y venganza y es necesaria la ayuda de Schierke para sacarlo de ese trance en el cual puede incluso llegar a lastimar a las personas que busca proteger.

(Fin de spoilers)

Después de este resumen rápido veamos los detalles principales de este anime y los pros y contras que encontré desde mi punto de vista:

Animación (2/5).- La animación 3D no ofreció mucho debido a la falta de movilidad de los cuerpos y que las gesticulaciones demasiado falsas de los personajes los hacían ver muy toscos, en ocasiones parecían pedazos de cartón 3D que se movían de un lado a otro. El dibujo, sombreado y modelado se me hizo bueno a mi parecer, pero lo que comento arriba empañaba bastante esos detalles. Mucha gente criticó al anime por esto, incluso fans “de hueso colorado” del manga se rehusaron a verlo o lo veían solo para buscar cosas de que quejarse en cada episodio. Mi punto de vista personal es: “es lo que hay”. La verdad se me hizo mal pero no al punto de horrible o que me sangraran los ojos como con Dragon Ball Super, respeto la gente que no la quiso ver, pero llorar al respecto no va a lograr gran cosa. Yo disfruté la serie ya que es la única forma que tendríamos de ver Berserk representado en anime. Lo que también pienso que puede haber afectado en gran medida fue que después de la gran animación usada en las películas pusieron la vara un poco alta para la serie y muchos se sintieron decepcionados al ver la animación usada en esta.

Música (3.75/5).- Me gustaron los temas tanto de openings como de endings, aunque a mi parecer la animación usada en estos dejó un poco que desear. La música de fondo en los episodios se me hizo genial aunque algo repetitiva, pero siento que iba de acorde a los momentos de acción o la escena donde se aplicara. Coincido con muchos que lo mejor hubiera sido un opening al estilo de las películas.

Historia (5/5).- Lo que me gustó bastante es la fidelidad al manga con que representaron la historia, nada de relleno barato para hacer más capítulos, omitir detalles, incluso me sorprendí de que no censuraran (dentro lo que cabe para una animación en TV) los desnudos, escenas de gore o el contenido sexual. Yo creo que a pesar de la pobre animación esto fue lo que me mantuvo viendo el anime, la manera como manejaban los momentos culminantes en cada episodio, que a veces se brincaban el ending por continuar la historia. En fin, en este apartado siento que fueron excelentes.

En general (3.75/5).- En el Internet muchos de los que más critican a esta adaptación son los fans “hardcore” del manga, indignados porque la animación no estuvo a la altura de lo que ellos esperaban, muchos otros vieron como ofensa que omitieran la saga de Rosine y los niños perdidos. Por otro lado, me ha tocado leer muchos comentarios positivos de gente que descubrió Berserk por medio de esta nueva serie y ahora están interesados en leer el manga o ver las películas. Yo conocí Berserk por el anime de los 90, lo tenía en VHS. Desde entonces soy un lector empedernido del manga, tengo tomos en japonés y la versión en español de Panini y aquí me tienen dándole el visto bueno a la serie. La recomiendo a los que no saben nada acerca de esta saga y les interesa el género de fantasía-horror medieval, aunque recomendaría primero ver las 3 películas para entender el contexto de la serie. Si ya eres de los que te la sabes de todas sobre Berserk y no la has visto, te recomiendo que le des una oportunidad, tal vez quedes en shock al principio por la animación, pero ya que pase ese mal trago la disfrutarás.

Cuando terminó la primera temporada pudimos ver un adelanto de lo que sería la segunda temporada, y ahora que termino está solo la despidieron con un “La historia continúa“. Todavía queda algo de historia por cubrir, una buena parte del arco de “Falcon of the Millennium Empire” y una pequeña parte del arco actual “Fantasia”, pero al parecer tendremos que esperar un tiempo indefinido, más aún cuando el manga acaba de entrar en una nueva pausa hasta el próximo Invierno pero es algo a lo que los fans de esta genial serie estamos acostumbrados, esperar, sabemos que siempre al final vale la pena.

Recuerda que puedes disfrutar esta serie en Crunchyroll