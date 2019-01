Anime | Rideback cumple 10 años

El 12 de enero del 2009 se estrenó la adaptación animada de ‘RideBack‘, obra de Tetsuroh Kasahara. Madhouse fue el estudio encargado bajo la dirección de Atsushi Takahashi.

Sinopsis:

En el año 2020, una organización conocida como GGP domina el mundo. Rin Ogata, una prometedora bailarina de ballet, sufrió una seria lesión mientras bailaba y decide retirarse. Años más tarde, queda intrigada por una motocicleta que se transforma en un robot humanoide llamado “Rideback” y descubre que sus habilidades para el ballet la ayudan para manejar el Rideback.

En Myanimelist tiene una calificación de 7.34 y se encuentra en el rank #2331.

Opening

“Ride Back” – MELL

Ending

“Kioku” – Younha feat. GOKU

La música estuvo a cargo de Takafumi Wada (Highschool of the Dead, Nanatsu no Taizai, Owari no Seraph y Terraformars Revenge).

Fuente: MAL