Anime: Risa Taneda no participará en Shokugeki no Soma: San no Sara

La página oficial de la serie Shokugeki no Sōma, anuncio el día de ayer, que la actriz de voz Risa Taneda no prestará su voz al personaje de Erina Nakiri en la tercer temporada de la serie animada, será Hisako Kanemoto quien participará en la nueva temporada.

Todo eso sucede ya que Taneda pauso sus actividades debido a una enfermedad en el año 2016, y aunque ha declarado que se encuentra mejor de salud, tanto su agencia como el comité de producción de la serie, decidieron que no la incluirían, para que las jornadas de trabajo no afecten su recuperación.

Risa Taneda prestó su voz al personaje de Erina Nakiri en la primer y segunda temporadas de Shokugeki no Soma. Por otro lado Hisako Kanemoto ya participó en la adaptación animada, dando vida a Erina en el evento Jump Special Anime Festa, así como en el capítulo especial Shokugeki no Sōma: Tōtsuki Jūkketsu.

La nueva temporada de la serie, que llevará por título: Shokugeki no Sōma: San no Sara (Food Wars! The Third Plate), se estrenará en la temporada de Otoño y nos mostrará la batalla contra los 10 del Consejo Estudiantil.

Los actores que regresan son:

Yoshitsugu Matsuoka como Sōma Yukihira

como Sōma Yukihira Akira Ishida como Eishi Tsukasa

como Eishi Tsukasa Shizuka Itou como Rindō Kobayashi

como Rindō Kobayashi Rie Kugimiya como Momo Akanegakubo

como Momo Akanegakubo Kana Hanazawa como Nene Kinokuni

como Nene Kinokuni Yuuki Kaji como Terunori Kuga

El volumen 24 del manga incluyó el evento Jump Special Anime Festa en DVD, mientras que el volúmen 25, incluyó un episodio especial llamado: Shokugeki no Soma: Tōtsuki Jūkketsu, en donde vemos la primer aparición de algunos de los miembros del Consejo por primera vez.

Via: ANN