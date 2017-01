Anime ¡Se acerca el 35 Aniversario de Macross!

Sin duda ya estamos viejos, otro título que está cerca de llegar a su cuarta década de existencia, hablamos de Macross, dónde se planea que su 35 Aniversario eche la casa por la ventana ya que incluirá VR, Concierto, Teatro y Proyecciones, además de un nuevo anime para 2018.

Entre las cosas más extravagantes de la celebración esta: Planetarium, un Centro de Entretenimiento, Proyección de Mapping, Tienda y proyectos en colaboración (o sea mercancía). Lo que más emocionó a los fans sin lugar a dudas fue el anuncio de un nuevo anime para televisión.

Just announced at the end of the Walkure concert at Yokohama Arena today. There will be a new Macross TV project in 2018. #マクロス #Macross pic.twitter.com/da3ZdZYFKp

— マクロス🐤 (@MacrossTweet) January 29, 2017