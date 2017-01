Anime | Se anuncia fecha de estreno para Kuroko no Basket Extra Game

La página oficial de la película de Kuroko no Basket – Gekijōban Kuroko no Basuke Last Game, adaptación del manga de Tadatoshi Fujimaki – Kuroko no Basket: Extra Game, anunció este lunes que la cinta se estrenará en Japón el próximo 18 de Marzo.

Aquellos que obtengan su entrada de manera anticipada el próximo 3 de Diciembre, obtendrá uno de los folders tamaño A5 que se entregarán a los asistentes, cada folder tiene la imagen de uno de los miembros del equipo Vorpal Swords.

La película es una secuela directa de la serie animada, que se desarrolla después de que Kuroko y Kagami pasan a su segundo año de preparatoria. Un equipo americano de basketball callejero llamado Jabberwock llega a Japón y tiene un partido amistoso con un equipo japones, derrotándolos de una manera apabullante, después de esto el equipo Jabberwock comienza a burlarse del basketball japones, lo que enfurece al padre de Riko, entonces reune un equipo formado por los cinco miembros de la Generación Milagrosa más Kuroko y Kagami, llamados Vorpal Swords, para así derrotar a Jabberwock.

Via: ANN