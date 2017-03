Anime: Se revela fecha de estreno de la película Fate/kaleid liner Prisma Illya

La página oficial de la serie animada Prisma Illya comenzó a transmitir este sábado, el primer video promocional de la película Gekijōban Fate/kaleid liner Prisma Illya: Yukishita no Chikai (Fate/kaleid liner Prisma ☆ Illya: Oath Under the Snow); en este video se revela que la película se estrenará en cines japoneses en verano del presente año.

El video fue presentado en el stand de Kadokawa dentro de la Anime Japan, este sábado. los actores de voz Noriaki Sugiyama (quien da vida a Shiro Emiya) y Mai Kadowaki (Iiiyasviel von Einzbern) asistieron al evento. Los voletos que se vendieron con anticipación, muuestran una nueva imagen promocional (que les dejamos más abajo) que se mostró el pasado mes de febrero, además de incluir un folder con el mismo diseño.

Via: ANN