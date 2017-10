Anime: Shinmai Maō no Testament tendrá una nueva OVA

La página oficial de la serie animada Shinmai Maō no Testament (The Testament of Sisters New Devil) anunció este viernes que la obra original, creada por Tetsuto Uesu, contará con una nueva adaptación animada, una OVA de 60 minutos que llevará por título Shinmai Maō no Testament Departures.

La OVA será proyectada en cnes por 2 semanas en Tokyo Kadokawa Sinema de Shinjuku, Fushimi Millionza de Nagoya y 7 cines Umeda Burg de Osaka a partir del próximo 27 de enero de 2018.

La OVA tendrá distribución en formato DVD y Bluray a partir del 28 de Marzo, fecha que coincide con el lanzamiento de un nuevo tomo de la novela ligera. Para celebrar ese lanzamiento, se realizara un evento en la tienda Tora no Ana de Akihabara, el 17 de Marzo, al que asistirán los seiyus de la serie.

La serie animada se estreno en el año 2015, la primer temporada en el mes de enero y una segundo en octubre, ambas están disponibles en el servicio de Crunchyroll.

Fuente: ANN