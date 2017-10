Anime: To Aru Majutsu no Index tendrá tercera temporada

Kazuma Miki, editor de Dengeki Bunko, confirmo durante el evento “Dengeki Bunko Aki no Saiten 2017” realizado en Tokyo, que una nueva adaptación animada basada en la obra de Kazuma Kamachi “To Aru Majutsu no Index” tiene luz verde para ser producida. La serie se estrenará en el año 2018 y es parte de “A Certain Project 2018“.

Atsushi Abe (Toma Kamijo) y Yuka Iguchi (Index) hicieron acto de presencia y confirmaron que estarán prestando su voz para la nueva temporada

La novela ligera “To Aru Majustu no Index” escrita por Kazuma Kamachi, inspiró ya 2 adaptaciones animadas, y algunas más en manga; además del manga spin off “To Aru Kagaku no Railgun” que tambipen tiene 2 adaptaciones animadas. y una OVA.

Via: ANN