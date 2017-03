Anime Trailer de la película “No Game No Life Zero”

En la Anime Japan 2017 se dio a conocer el primer video promocional para la película de No Game, No Life así como el staff cast y personajes. El video nos relata una historia borrada de la memoria de la gente y aunque el mismo cast regresa de la serie de televisión interpretan a personajes que vivieron 6 mil años antes de Sora y Shiro. La cinta de No Game, No life se estrenará en Japón el 15 de Julio.

El cast original de la serie animada regresa con Yoshitsugu Matsuoka interpretado a Riku, el líder de un clan de humanos, Ai Kayano interpreta a Shuvi una chica mecanizada que conoce a Riku. Yoko Hikasa interpreta a Corone Dora una chica del grupo de Riku, Yukari Tamura interpreta a Jibril una chica de la raza Flugel, Yuka Iguchi a Nonna Zell otra chica del grupo de Riku, Mamiko Noto interpreta a Shinku Nilvalen, la cabeza de la noble familia élfica Nilvalen. La cinta es dirigida por Atsuko Ishizuka en Madhouse, Jukki Hanada regresó para trabajar en el guión y Satoshi Tasaki en el diseño de personajes. Yoshiaki Fujisawa es el encargado en la parte musical.

Video promocionale No Game, No Life Zero

Imágenes promocionales No Game, No Life Zero