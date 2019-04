Anime | Trailer de la nueva película de Makoto Shinkai

La página oficial de la nueva película de Makoto Shinkai – Tenki no Ko: Wathering With You (Weather Child: Weathering With You) lanzó el primer video promocional de esta nueva película.

En el video podemos escuchar el que será el tema principal de la película “Ai ni Dekiru wa Mada Aru Kai” instepretada por RADWIMPS.

Tenki no Ko – la historia de un chico y una chica

“Quise ir hacia esa luz.”

El verano de su primer año de preparatoria. Hodaka salió de su casa en una isla remota y partió a Tokio.

Sin embargo, pronto cayó en la pobreza y la soledad, así que no tuvo más remedio que aceptar un trabajo como escritor en una sospechosa revista sobre ocultismo.

Como si fuera una señal para él, a partir de ese día no dejó de llover.

En un rincón de esta bulliciosa ciudad, Hodaka conoció a una chica.

Aún con ciertas circunstancias, ella y su hermano menor llevan una vida apacible. Pero ella tiene un poder extraño.

“Hey, mañana estará soleado.”

Poco a poco la lluvia cesó y una bella luz cayó sobre el paisaje.

Con sólo decir eso, el cielo se aclaró. Ese es su poder.

La cinta se estrenará en cines de Japón el próximo 19 de Julio.

Después del gran éxito de Kimi no Nawa (Your Name), todos los fans del director Makoto Shinkai, tenemos altas expectativas sobre esta nueva producción, y ahora que se menciona a la banda RADWIMPS, no podemos hacer más que emocionarnos. Ellos fueron los encargados de “Zenzenzense”, la canción que todos estuvimos washawasheando en el año 2017.