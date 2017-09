Anime: Vanishing Line, un nuevo anime de Garo

Garo es una franquicia que comenzó como una serie live action al estilo de los tokusatsu o los super sentai. Sin embargo, fue tal su popularidad que desde que comenzó allá por el 2005, no ha dejado de producir nuevas series. Es tan conocida y querida en Japón que en el 2014 salió el primer anime de Garo conocido como The Carved Seal of Flames (aunque en américa sólo le pusieron Garo: The Animation). Y como obviamente tuvo bastante éxito, luego le siguió otro anime llamado Crimson Moon y ahora el sitio oficial de MAPPA acaba de confirmar que su siguiente proyecto, que tenía el nombre de Vanishing Line, efectivamente pertenecerá a la franquicia de Garo.

Al ver el trailer nos podemos dar cuenta que este será el primer proyecto de Garo que no estará situado en la era medieval ya que los personajes aparecen manejando vehículos y utilizando armas de fuego. Hasta el momento lo único que sabemos es que la trama girará en torno a Sword, un personaje con un “cuerpo de acero” que para poder desenmascarar una conspiración maligna está tratando de perseguir el misterio detrás de la frase “El Dorado”. Obviamente también hay otros personajes secundarios que da la casualidad que tienen nombres bastante curiosos como: Rook, Knight, Sophie y Gina… muy eclécticos los nombres (como casi en cualquier anime). Además, el opening estará a cargo de JAM Project con su tema de “EMG” y el ending estará a cargo de Masami Okui (de JAM Project) con el tema de “Sophia“.

El anime tendrá su premiere en octubre 6.

Fuente: ANN