Anime | Yūki Yūna wa Yūsha de Aru: Washio Sumi no Shō estrena trailer y fecha de estreno

El sitio oficial de la serie Yuki Yuna wa Yuusha de Aru (Yuki Yuna is a Hero) reveló este sábado que la segunda temporada de la serie animada se estrenará el próximo mes de Octubre.

Ésta segunda temporada consistirá de 2 partes.

La primera (que será de 6 episodios) llevará por nombre Yūki Yūna wa Yūsha de Aru : Washio Sumi no Shō ( Yuki Yuna Is a Hero : Washio Sumi Chapter), que es la adaptación de las novelas spin off creadas por Takahiro e ilustradas por BUNBUN. Ésta se proyectará en 3 películas en Japón, teniendo como fechas de estreno 18 de Marzo para la primera, 15 de Abril para la segunda y 8 de Julio la tercera.

La segunda parte (los siguientes 6 episodios) serán una secuela directa de la primera serie animada y tendrán por título Yūki Yūna wa Yūsha de Aru : Yūsha no Shō ( Yuki Yuna Is a Hero : Hero Chapter).

Además de estos anuncios, Pony Canyon comenzó a transmitir un trailer dela primer película de Yūki Yūna wa Yūsha de Aru : Washio Sumi no Shō ( Yuki Yuna Is a Hero : Washio Sumi Chapter). ësta llevará por título Yūki Yūna wa Yūsha de Aru : Washio Sumi no Shō: Tomodachi ( Yuki Yuna Is a Hero : Washio Sumi Chapter: Friends), y en el video se revela que Suzuko Mimori será quien interprete el opening de la misma “Sakiwafuhana” y será utilizado en las 3 películas,

También se anunció en el sitio oficial, los titulos de los temas de ending para cada una de las producciones así como sus interpretes: Las 3 seiyus principales serán quienes interpreten el ending de la primer película “Tomodachi“, Yumiri Hanamori, será la encargada de “Tamashii” para la segunda, Suzuko Mimori y Kana Hanazawa estarán a cargo de “Yakusoku” para la tercer película; temas que comparten su título con cada una de las películas.

