Anime: Nuevo video promocional de la película Fate/kaleid liner Prisma Illya: Sekka no Chikai

La página oficial de la película Gekijōban Fate/kaleid liner Prisma Illya: Sekka no Chikai (Movie Version Fate/kaleid liner Prisma ☆ Illya: Oath Under the Snow), comenzó a transmitir un nuevo video promocional de la película este lunes.

En el video se puede escuchar lo que será el tema de la película: “kaleidoscope” interpretado por ChouCho.

Hace poco se dió a conocer una imagen promocional de la película.

Gekijōban Fate/kaleid liner Prisma Illya: Sekka no Chikai (Movie Version Fate/kaleid liner Prisma ☆ Illya: Oath Under the Snow) llegará a las salas de cine japonesas el próximo 26 de Agosto.

