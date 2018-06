ANIMEMUSICLIVE ¡GARNiDELiA visitará MÉXICO!

¡GARNiDELia, completa el lineup del Anime Music Festival!

El tercer artista invitado al Anime Music Live, el primer Festival de Música de Anime en México es GARNiDELiA. Así se completa el line-up el cuál también incluye a Luna Haruna y Mashiro Ayano.

GARNiDELiA es un dúo musical formado por MARIA y Toku en 2013, su música que se caracteriza por tener un sonido Synthpop y pop rock. Su primer colaboración fue el tema “Color” del anime Freezing (2010). Posteriormente en el 2013 participaron con el tema “Ambiguous” tema del anime Kill La Kill. MARIA también interpretó la canción “Daze” tema del anime Mekakucity Actors. “Grilleto” de The Irregular at the Magic Highschool es sin duda uno de los temas más populares de la banda. Entre su repertorio también se encuentra “Blazing” de Gundam Reconguista in G, “Mirai” de Gunslinger Stratos, “Burning Soul” dell videojuego Soul Worker, “Yakusoku – Promise Code” de Qualidea Code, “Speedstar” tema de la película The Irregular at the Magic Highschool, “Désir” de Fate/Apocrypha, “Aikotoba” de Animegataris y “Error” del anime Beatless.

El dueto tiene tres discos bajo el brazo, el más reciente titulado G.R.N.D. el cuál salió a la venta el 28 de Marzo de este 2018 y está disponible tanto en iTunes como en Spotify.

GARNiDELiA ha participado en los festivales más populares de música “Anisong” (Anime) en Japón como lo son el LisAni! y el Animelo Summer Live (Anisama). En el extranjero la banda se ha presentado en el Anisong World Matsuri en Anime Expo, en el I Love Anison del Anime Festival Asia, J-Pop Summit en San Francisco y ahora por primera vez visitarán México. La banda también se ha expandido a China dónde han tenido conciertos en Shenzen, Taiwan, Hong Kong y Shanghai.

El #AnimeMusicLive es un Festival de Música de Anime organizado por Love Japan Entertainment y se llevará a cabo el 13 de Octubre del 2018 en el Auditorio Blackberry. Los boletos estarán disponibles próximamente en taquillas y en el sistema Ticketmaster.