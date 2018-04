Anisong World Matsuri 2018 en ANIME EXPO

Anisong World Matsuri una celebración de la música japonesa

Anisong World Matsuri junto a Anime Expo (AX). Anunciaron la alineación completa de sus invitados musicales para la edición 2018. Que se realiza en el Microsoft Theater de Los Ángeles. El festival musical de 3 días que se realiza en conjunto con AX2018. Es la más grande celebración a la música japonesa que se realiza en Estados Unidos. Entre los días 4 al 8 de Julio, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles.

Creado en asociación con BANDAI NAMCO Arts Inc. Amuse Inc. Sony Music Entertainment Inc., junto a otras compañías de entretenimiento. Anisong World Matsuri en AX2018 presentará un excelente cartel de artistas. Favoritos entre los fans de la música japonesa y el anime.

Además será la primera vez que el grupo AQUORS realice una presentación completa de su concierto fuera de ASIA.

FECHAS

Miércoles 4 de Julio – LOVELIVE! SUNSHINE!! Aqours World Love Live! in LA ~Beyond the Pacific~

Aqours (concierto completo)

Siendo está la segunda presentación del grupo en Estados Unidos.

Viernes 6 de Julio – Japan Super Live

Aimer – Intérprete del tema principal de la película Fate/stay Night Heaven’s Feel: presage I: flower

Yuki Kajiura – Compositora para series como Sword Art Online, Fate/Zero, Madoka Magica

May’n – voz de Sheryl Nome para sus canciones en el anime: Macross Frontier .

. Sanketsu Shoujo Girl Sayuri – Intérprete del ending de la serie Kuzu no Honkai .

Sábado 7 de Julio – Japan Kawaii Live

AKB48 Team 8 – Sub-unidad del grupo AKB48

THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS

i☆Ris – Intérpretes del opening de la serie Twinstar Exorcists

Shoko Nakagawa – voz de Saori Kido en Saint Seiya Omega

Hay boletos de diferentes precios y zonas en el teatro.

VIP – $ 150 dólares

Orquesta – $85 dólares

General – $60 dólares

Las fechas para la venta de boletos estarán disponibles próximamente.

Para acceder a cualquiera de las fechas del festival. Es necesario tener boleto de entrada para Anime Expo, además del boleto para el concierto.