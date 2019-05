Aquors regresan a Anime Expo | #AX2019

Aquors, grupo idol que surgió de la serie Love Live Sunshine se presentará en Los Ángeles, en el marco de Anime Expo 2019.

Aquors (pronunciado «acua») es el grupo idol que se formó en Uchiura, Shizuoka, como parte del proyecto multimedia: «Love Live! Sunshine!!«. Este proyecto consta de una serie animada y película, eventos en vivo, CD, además de una app para smartphones.

El primer sencillo del grupo «Kimi no Kokoro wa Kagayaiteru kai?» fue lanzado en Octubre de 2015. Seguido del estreno de la primer temporada de la serie animada en la temporada de primavera del año 2016 y una segunda temporada en Otoño de 2017, ambas temporadas están disponibles en Crunchyroll.

Aquors presentará el concierto LOVE LIVE! SUNSHINE!! Aqours World LoveLive! in LA ~BRAND NEW WAVE~ en The Novo, recinto ubicado en el centro de Los Ángeles, como parte de su participación en Anime Expo.

Lo vimos en: Anime Expo