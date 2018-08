Asagao To Kase-san, la magia del primer amor.

Asagao to Kase-san, la ternura del primer amor.

En Anime Expo 2018 tuvimos la oportunidad de asistir a la premiere de Asagao to Kase-san, película basada en el manga yuri del mismo nombre creado por Takashima Hiromi. La película está dirigida por Takuya Sato en el estudio de animación ZEXCS. La cinta abarca varios tomos del manga pero de una manera no lineal, algunos eventos cambian ligeramente, pero es una excelente adaptación del material original. El manga es publicado por la editorial norteamericana Seven Seas y se puede adquirir en Amazon.

Una historia fresca que se aleja de los típicos yuri

Asagao to Kase-san es único, mientras la mayoría de los títulos yuri se centran en ver a las relaciones entre chicas como algo prohibido o se quedan en la trama de conquista tipo el gato y el ratón, Kase-san se olvida de todas estas tramas trilladas y nos presenta de una manera adorable la emoción e inocencia del primer amor. La película ni si quiera pierde tiempo en relatar el como se conocen ni como comienzan su romance, la historia de inicio nos explica que ya tienen poco tiempo saliendo.

Kase-san por un lado es un chica alegre, deportista estrella de la escuela y llena de energía que se enamora curiosamente de la tranquila, inocente y tímida Yamada. Kase-san, a diferencia de la mayoría de los personajes Yuri que hemos visto en otros títulos es muy directa y deja sus intenciones claras con Yamada. Esto es algo que me encantó del manga ya que sin lugar a dudas nos da una historia y personajes refrescantes. Si, Yamada es hasta cierto punto muy inocente pero tampoco niega su atracción ni sus sentimientos por Kase.

Más que un título yuri, Asagao-to Kase-san es una encantadora historia de amor que nos muestra la ternura de ese primer amor.

Genial para los fans y muy divertida para los novatos.

La película es muy entretenida tanto para los fanáticos de la serie como para aquellos que nunca hayan escuchado del título. Si bien la historia se salta la parte dónde Kase y Yamada comienzan a andar su romance es adorable y creíble. La trama nos presenta algunos conflictos que pueden aparecer al inicio de cualquier relación de pareja. Un gran acierto es como la historia sabe balancear muy bien los momentos cómicos, los momentos tiernos e introduce algo que rara vez vemos de manera natural en el género yuri y es y la tensión sexual real que hay entre Kase y Yamada.

Si a ti te gustan las historias románticas y sobre todo las historias Yuri, Asagao to Kase-san se convertirá rápidamente en tu historia favorita, es una historia muy tierna, divertida y curiosamente con su inocencia es bastante sexy.