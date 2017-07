¡Assassin’s Creed tendrá una serie animada muy pronto!

Adi Shankar reveló que una serie animada basada en Assassin’s Creed ya está en desarrollo, el productor de Castlevania anunció en su Facebook que Ubisoft lo contrató para el trabajo, en su post menciona que está muy feliz de que la empresa lo haya elegido para crear una historia original animada del mundo de los asesinos.

Shankar ha ido cosechando poco a poco reconocimiento dentro de la industria como productor ejecutivo, algunos de los títulos en los que ha trabajado son: Dredd, Killing Them Soflty, The Grey, A Walk Among Tombstones y recientemente la serie de Castlevania.

Ubisoft intentará con la serie animada tener mejor suerte que en la pantalla grande, dónde el filme Assassin’s Creed protagonizado por Michael Fassbender costó casi 125 millones de dólares producir y dónde sólo recuperó 54 millones en Estados Unidos y generó 186 millones en mercados internacionales cortando de raíz cualquier esperanza de tener una secuela. Si bien se dice que la serie animada será una historia original, la realidad es que Shankar tiene un menú bastante amplio para elegir con más de una decena de historias y épocas en la franquicia. A esto hay que sumarle el hecho de que recientemente Ubisoft anunció en la E32017 el lanzamiento de Assassin’s Creed: Origins lo cuál pudiera traer más trasfondo a la mitología de los asesinos.