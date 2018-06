Manga | Attack on Titan: Before the Fall entra en su arco final

La revista Monthly Shonen Sirius anunció que el manga Attack on Titan: Before the Fall, obra de Ryo Suzukaze y Satoshi Shiki, entrará al arco final en la publicación de Julio.

El manga spinoff de ‘Shingeki no Kyojin‘ está basada en las novelas escritas por Suzukaze y arte de THORES Shibamoto. El tomo #15 se pondrá a la venta el 9 de agosto.

Attack on Titan: Before the Fall – Sinopsis

La humanidad ha aprendido a vivir en complacencia detrás de sus muros gigantes, protegidos de los enorme Titanes. Pero cuando un culto que adora a los Titanes abre las puertas dándole paso a uno de esos seres que invade el distrito de Shiganshina, situado junto al sur de la muralla más externa, María. Tras el ataque, del cadáver de una mujer embarazada vomitada por el titán nace milagrosamente un bebé. ¿Qué pasará con ese niño? ¿Qué le preparará el destino?

La historia es un spin-off del manga Attack on Titan, obra de Hajime Isayama, este manga cuenta ya con una adaptación animada, que está disponible en el servicio de Crunchyroll.

