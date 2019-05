Hace solo un par de días les contábamos sobre como Avengers: Endgame destrozo la taquilla a nivel mundial en su primer día, y si bien era de esperarse, la más reciente película de Marvel Studios continúa rompiendo récords en nuestro país y el resto del mundo. En su primer fin de semana en cartelera, logro lo que ninguna cinta hasta ahora y rompió la taquilla con más de 9.2 millones de espectadores en México.

Como un evento sin precedentes, las cadenas principales de cines en México exhibieron funciones pasando la media noche y a primeras horas del día para satisfacer las altas demandas.

Además, Avengers: Endgame es un éxito rotundo alrededor de Latinoamérica, con más de 22.8 millones de espectadores, alcanzando el lugar de la película #1 en su apertura en la historia del cine en México, Ecuador, Venezuela, Argentina, Brasil, Panamá, Perú, Colombia, Trinidad y Tobago, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Esto siendo tan solo uno de los records que la cinta rompe, pues esta ya alcanzo la cantidad de 1.22 millones de dolares a nivel mundial, poniéndola en el lugar #17 de las películas más taquilleras de la historia, tan solo en su primer fin de semana.

Aún es algo temprano para asegurarlo, pero a este paso Avengers Endgame podría llegar a ser la película más taquillera de la historia. Si aún no la has visto, no dudes en leer nuestra opinión SIN SPOILERS:

Vía: Disney Latinoamérica