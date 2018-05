Avengers: Infinity War, 10 años de Marvel Cinematic Universe.

Avengers: IW: El Monumento a 10 años de Cintas de Superhéroes.

Avengers: Infinity War es todo lo que queríamos y más. El más ambicioso proyecto del MCU (Marvel Cinematic Universe) ya llegó a los cines y desde su estreno ha pulverizado todos los récords existentes, en Estados Unidos inició su recorrido rompiendo la taquilla norte americana con $250 millones de dólares, mientras que el resto del mundo aportó $630 millones a su abultada cuenta. Estos números son impresionantes pero más si los comparamos con por ejemplo Justice League, lo que al crossover de DC le tomó 117 días de recaudación, Avengers: IW lo logró en tan sólo un fin de semana.

El hype está en lo más alto, y no es para menos, han pasado 10 años desde el inicio del MCU. 10 años desde que vimos a Robert Downey Jr encarnando a Tony Stark (Iron Man, 2008) por primera vez. Diez años y 18 películas que han sido hit tras hit. Diez años de crear un universo dónde cada cinta nos enlazaba con la otra, y nos llevaba de la mano a lo que sería el tan temido encuentro con el titán Thanos. Ese misterioso personaje que vimos en la primer cinta de Avengers (2012) y que su presencia permaneció en entregas subsecuentes.

El producto que entregaron los hermanos Russo es de aplaudirse, Infinity War una cinta bien balanceada, dónde por primera vez en el MCU tenemos un villano aterrador, tanto por su fuerza como por su convicción. Tenemos un balance entre el humor y drama, un trabajo musical que se mezcla armoniosamente, tanto como las apariciones de los personajes y la química entre ellos. Equipos extraños que funcionan, tres arcos que se entrelazan para sorprendernos durante las más de dos horas de duración. Y de nuevo, por primera vez tenemos un villano que se construye, que entendemos y que muestra lo vulnerables que pueden ser los super héroes.

Marvel ha manejado a Avengers: Infinity War como el Evento Cinematográfico de super héroes. No es una película, no es una adición a la franquicia es el monumento a las cintas de super héroes que hemos disfrutado durante los últimos 10 años, es un evento que no te puedes perder.