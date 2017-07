AX2017 Aniplex confirma la llegada de nuevas series a Crunchyroll

Aniplex of America anunció en un panel dentro de Anime Expo el pasado domingo, el lanzamiento de 4 series: Jigoku Shoujo (Hellgirl) en su cuarta temporada, La temporada 2 de Owarimonogatari, Record of Grancrest War y Blend S; además se mencionó que Jigoku Shoujo llegará a Crunchyroll (no mencionaron en que regiones estará disponible) y Anime Strike de Amazon, Owarimonogatari se estrenará “primero” en Crunchyroll en el mes de Agosto.

No se dieron más detalles de las transmisiones de las series Record of Grancrest War o Blend S; sobre Record of Grancrest War se mencionó que se estrenará en Enero de 2018 y que Blend S se estrenará en Octubre.

La cuarta temporada de Jigoku Shoujo se estranará en Japón el próximo 14 de Julio teniendo transmisión simultánea por Anime Strike, la serie contará con 6 episodios inéditos y 6 episodios reminiscentes.

La secuela de Owarimonogatari será un especial de 2 días y se transmitirá por 2 horas los días 12 y 13 de Agosto en Japón. Esta nueva temporada será una adaptación de la tercera novela del autor NisiOisin, en la que se inluirán los arcos: Mayoi Hell, Hitagi Rendezvous y Ogi Dark.

Record of Grancrest War, adapta las novelas del mismo nombre, escritas por Ryo Mizuno e ilustradas por Miyuu. Éstas nos narran una historia llena de acción y fantasía que se desarrolla en un continente en el que reina el caos. El caos trae desastre pero los gobernantes del continente tienen el poder llamado “Crest” (sello sagrado) que puede controlar el caos y proteger a la gente, sin embargo estos gobernantes dejaron eso de lado para pelear entre si y apoderarse del “crest” de los demás. En medio e esto encontramos a Siluca, un mago aislado que desprecia a quienes abandonaron su “crest”, y un caballero errante llamado Theo, que está en un viaje para liberar su ciudad natal, que está bajo un gobierno tiránico. Siluca y Theo hacen un eterno juramento el uno al otro como amo y sirviente, y trabajan juntos para reformar este continente dominado por guerras y caos.

Blend-S se basa en el manga del mismo nombre, creado por Miyuki Nakayama. La historia se centra en una chica llamada Maika que consigue un trabajo en una cafetería donde todas las camareras adoptan ciertos personajes -como “tsundere” o “hermana pequeña”- mientras que sirve a los clientes. El encargado le pide a Maika que sea la camarera “Do S” (sádica extrema), por lo que tendrá que cambiar drásticamente su personalidad mientras trabaja..

