AX2017 – Anisong World Matsuri ~Japan Kawaii Live~

El pasado viernes 30 de Junio, se llevó a cabo el Anisong World Matsuri, concierto realizado dentro de la Anime Expo 2017, la convención de anime y cultura japonesa más importante del continente Américano.

En este concierto hubo presentaciones de grupos formados gracias a series animadas y que sus canciones e interpretes, pasaron de las pantallas de televisión a los escenarios de Japón y algunas convenciones como la mencionada anteriormente.

El show se realizó e dentro del Microsoft Teather y se presentaron los grupos:

Aqours (pronunciado como “acua”) el grupo idol formado en Uchiura, Shizuoka, para el projecto animado LoveLive! Sunshine!!

