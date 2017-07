AX2017 Tercer temporada de Shingeki no Kyojin se transmitirá en primavera del 2018

Recientemente la segunda temporada de Shingeki no Kyojin llegó a su fin, en el último episodio se dio a conocer que la franquicia regresaría en el 2018. De acuerdo a información proporcionada por Funimation en su pánel de industria dentro de la Anime Expo, la tercer temporada de los titanes regresará en la primavera del 2018. Así que ya saben fanáticos de Eren, Mikasa y compañía, no tendrán que esperar mucho tiempo para ver su triunfal regreso.

Attack on Titan Season 3 “tentatively” announced for Spring 2018 at Anime Expo 2017 by @FUNimation #AttackonTitan #ShingekinoKyojin pic.twitter.com/XRuOlftSkS

— AoT Wiki (@AoTWiki) July 2, 2017