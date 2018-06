AX2018 | Flavors of Youth se estrenará en Anime Expo 2018

Una película del estudio que nos trajo "Your Name"

De los creadores del fenómeno de taquilla internacional Your Name (Kimi no Nawa), llega otra historia desgarradora que nos habla de la nostalgia juvenil y recuerdos del pasado. Contada en tres capítulos, Flavors of Youth (Shikioriori) explora las alegrías simples de la vida a través de recuerdos sensuales y cómo un corazón enamorado no puede ser derrotado por el flujo del tiempo.

La película es una colaboración entre Comix Wave (Kimi no Nawa) y la compañía de animación Haoliners. De la que anteriormente se había mostrado un video promocional, donde podemos escuchar la canción “WALK”, tema interpretado por Vickeblanca.

Hace un par de horas se dió la noticia que la película se transmitirá en todo el mundo bajo el título “Flavor of Youth”, además de que la premier internacional de la película se realizará dentro de Anime Expo 2018 el próximo 6 de Julio; en donde contarán con la presencia del Director Yoshitaka Takeuchi y el productor Noritaka Kawaguchi para una sesión de preguntas y respuestas.¹

Para este anuncio se “reveló” una imagen promocional con el título internacional y el logo de NETFLIX, además del primer trailer internacional.

Imagen promocional.

Trailer

La película además tendrá un pequeño circuito en cines de Japón con una duración de 3 semanas.

Sobre Flavor of Youth ( Shikioriori )

Es una antología formada por tres cortos animados. “Hidamari no Chōshoku” (Sunny Breakfast), “Chiisana Fashion Show” (A Small Fashion Show), y “Shanghai Koi” (Shanghai Love), y las tres historias suceden en diferentes ciudades de China. El tema central de cada una de las historias es diferente: comida, ropa y refugio.²

Lo vimos en: ¹AX2018 ²ANN