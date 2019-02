Anime | La película de Bunny Girl Senpai tiene nueva imagen

El equipo que trabaja en la película animada Seishun Buta Yarō wa Yumemiru Shōjo no Yume o Minai (The Young Pig-Rascal Isn’t Dreaming of a Dreaming Girl) secuela de la serie Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai (Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai), adaptación animada de las novelas del mismo nombre, escritas por Hajime Kamoshida, revelaron una nueva imagen promocional de la película.

Ésta película adapta los volúmenes 6 y 7 de la novela ligera y se estrenará en cines de Japón el próximo 15 de Junio.

Una historia sobre la adolescencia

La vida de Sakuta Azusagawa da un giro inesperado cuando conoce a la actriz adolescente Mai Sakurajima, quien se pasea por una biblioteca vestida como una conejita. Mai está intrigada de que Sakuta sea el único que puede verla, ya que otras personas no pueden, incluso cuando se viste normalmente o intenta mantenerse alejada de la vida de las celebridades. Llamando a este fenómeno “Síndrome de la Pubertad”, Sakuta decide resolver este misterio, mientras continúa acercándose a Mai y conoce a otras chicas que también sufren el “Síndrome de la Pubertad”.

La serie animada está disponible en el servicio de Crunchyroll.

