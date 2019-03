Cine | ALADDIN tiene nuevo trailer

Aladdin está de regreso, la historia que muchos vimos cuando éramos niños, llega a los cines ahora en formato live action.

En el video vemos algunas de las escenas y claro que nos muestran el tema que todos recordamos de la cinta de 1992.

En este nuevo trailer podemos ver más a detalle a Will Smith, como el genio de la lámpara que ayudará a Aladdin en toda su aventura; este personaje es quien ha captado toda la atención ya que los fans de la película animada no han dejado de comparar al actor con la versión animada y muchos aún no están muy convencidos de ver esta nueva adaptación de la historia.

Por nuestra parte, le daremos el beneficio de la duda, ya que si bien Robin Williams le dió al genio esa personalidad que a todos nos encantó, Will Smith podría sorprendernos.